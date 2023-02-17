Bafra'da, depremde hayatını kaybedenler için dua gecesi programı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için "Kur'an tilaveti ve dua gecesi" programı gerçekleştirildi.

Bafra Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Üsküdar Pazarbaşı Camisi İmam Hatibi Adem Bilgetay, Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve müzezzini Ahmet Aybar, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi İmam Hatibi Doğan Temiz, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Emrullah Akbaş ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Birışık katıldı.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelenen bir durumla karşılaştıklarını söyledi.



Depremlerin herkesi derinden yaraladığını vurgulayan Kılıç, "Ama şunu tüm samimiyetimle söylemeliyim ki milletimiz eşyasından kıyafetine, gıdasından diğer tüm ihtiyaçlara kadar seferber olmuş durumda. Bunun örneklerine Bafra'mızda da şahit olduk." dedi.

Depremin ardından Elbistan'a giderek orada yaşananlara tanıklık ettiğini anlatan Kılıç, "Orada yaşanan çok fazla acı var. Bu acıları dindirmek, yaraları sarabilmek adına belediye olarak ekip ve ekipmanlarımızla bölgede yer aldık. Çalışmaya ve destek olmaya, elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle AFAD'ın koordinasyonunda deprem bölgemize 25'in üzerinde yardım tırı gönderdik." diye konuştu.







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