Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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SAMSUN (AA) - "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki tüm camilerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Kavak Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde de din görevlileri Muhittin Düzenli ve Murat Ünal tarafından cuma namazı öncesi Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.



Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Havza Kevser Camisi ve diğer camilerde de cuma namazı öncesi hayatını kaybedenler için Kur'an okundu.

Cuma namazı sonrası Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Gıyabi cenaze namazına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile vatandaşlar katıldı.





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