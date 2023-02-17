Samsun'dan deprem bölgesine 600'e yakın sağlık personeli gitti

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'dan 600'e yakın sağlık personelinin deprem bölgesinde görev aldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke olarak deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için Türkiye'nin tek yürek olduğuna işaret edildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm sağlık çalışanlarıyla özverili mücadelede en ön safta yerlerini aldıkları bildirilen açıklamada, "Hem deprem bölgesinde hem ilimizde depremzedelerimiz için hizmet vermeye çalıştık. Bu zor mücadelede büyük gayret gösteren ve depremde zarar gören kardeşlerini kendi ailelerinin üstünde tutarak hizmet sunarken adeta Samsunlunun kalbinin depremzede kardeşleri için birlikte atmasını sağlayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Samsun UMKE ve 112 ekiplerinin deprem haberini aldıktan sonra 1,5 saat içinde yola çıktığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bölgeye giden ilk ekiplerden sonra gönüllü görev yapmak isteyen sağlık çalışanlarımıza çağrıda bulunduk. Bu çağrıya ilk etapta 700'ün üzerinde çalışanımız olumlu yanıt verdi. Önce 189 çalışanımızı, sonra teknik personelimizle 159 çalışanımızı bölgeye gönderdik. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Hatay illeri başta olmak üzere deprem bölgesinde 600'e yakın personelle hizmet verdik. Halen 386 çalışanımız bölgede hizmet vermeye devam ediyor. Bölgeye sadece sağlık çalışanı desteği sağlamadık, Adıyaman'a sahra hastanemizi gönderdik. Ayrıca 2 tır ve 3 nakil aracımızdan oluşan araç filomuzla jeneratör, tıbbi ve sarf malzeme, sedye ve tekerlekli sandalye gibi ekipmanların naklini sağladık. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza yönelik 'Samsun Depremzede İletişim Hattı'mızı kurduk. Bu hattımızla sağlık hizmeti ve psikososyal destek çalışmalarımızı yürüttük."

Kurulan 23 mobil destek ekibi ve 70 kişilik destek grubuyla Samsun'a gelen deprem mağdurlarının kaldıkları otel ve evlerde ziyaret edilerek sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle bilgi paylaşıldı:



"Depremzedelerimizin randevusuz ve hızlı şekilde muayene, psikososyal destek hizmeti alması için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Atakum ek hizmet binası ve ruh sağlığı hastanelerinde afet ve travma polikliniklerini hizmete açtık. Hastanelerde 96 depremzede yatarak tedavi gördü. Bunlardan 42'si taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 54'ünün tedavileri sürüyor."



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