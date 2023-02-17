Havza'ya gelen depremzede öğrencilere eğitim desteği

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havza Milli Eğitim Müdürlüğünce, depremin ardından ilçeye gelen ailelerin yaralarını sarmak, depremzede çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmak için çalışma başlatıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye gelen depremzede 79 aileye çocukları için oyuncak ile kırtasiye ve kaynak kitap yardımında bulunuldu.

Oyuncak, boya kalemleri, sulu boya, resim defteri, boyama kitabı, masal kitabı, oyun hamuru, kitap, defter gibi malzemeler, Havza Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Havza Rehberlik ve Araştırma Merkezine bağlı rehber öğretmenlerin katılımıyla depremzede ailelere ve çocuklara ulaştırıldı.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan, Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından hızlı şekilde yaraların sarılması için kampanya başlattıklarını söyledi.



İlçelerinde misafir olan ailelerin çocuklarına 25 Mayıs İlkokulu merkez seçilerek Havza halkının katılımıyla kırtasiye ürünleri ve oyuncak topladıklarını anlatan Erhan, "Çocuklarımız ve aileleri tek tek ziyaret edilerek her türlü yardıma hazır olduğumuz, yaraları ülke olarak hep birlikte saracağımız belirttik. Çocuklarımızın eğitim hayatına devamı için de gerekli çalışmalar yapılmakta. Bu yavrularımız inşallah 20 Şubat'ta okullarına devam edecekler. Düzenlediğimiz organizasyona destek veren velilerimiz, öğrencilerimiz ve Havza halkına teşekkür ederim." dedi.





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