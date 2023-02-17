Havza Belediye Başkanı Özdemir'den depremzedelere ziyaret

SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Özdemir, depremzede aileleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özdemir, "Bugüne kadar 12 tır, 3 kamyon, 9 minibüs ve 4 kamyonet yardım malzemesini deprem bölgesine sevk ettik. Ayrıca Havza Belediyesi olarak 3 kamyon, bir cenaze nakil aracı, bir çöp kamyonu ve 24 personelimizi deprem bölgesine ulaştıkdık. Daha sonra depremin etkilerini müşahede etmek adına Elbistan'a gitme fırsatımız oldu." dedi.



Güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahip olduklarını vurgulayan Özdemir, "Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Havza Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. İlçemizde 84 aileden 315 depremzede misafir edilmekte. İlk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt ve Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin de bulundu.







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