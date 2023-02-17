Havza Belediye Başkanı Özdemir'den depremzedelere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den depremzedelere ziyaret

AA

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den depremzedelere ziyaret

SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Özdemir, depremzede aileleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özdemir, "Bugüne kadar 12 tır, 3 kamyon, 9 minibüs ve 4 kamyonet yardım malzemesini deprem bölgesine sevk ettik. Ayrıca Havza Belediyesi olarak 3 kamyon, bir cenaze nakil aracı, bir çöp kamyonu ve 24 personelimizi deprem bölgesine ulaştıkdık. Daha sonra depremin etkilerini müşahede etmek adına Elbistan'a gitme fırsatımız oldu." dedi.

Güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahip olduklarını vurgulayan Özdemir, "Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Havza Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. İlçemizde 84 aileden 315 depremzede misafir edilmekte. İlk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt ve Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin de bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terme Müftüsü Ergül'den Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Terme Müftüsü Ergül'den Miraç Kandili mesajı
Havza'ya gelen depremzede öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Havza'ya gelen depremzede öğrencilere eğitim desteği
Samsun'dan deprem bölgesine 600'e yakın sağlık personeli gitti
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine 600'e yakın sağlık ...
Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze ...
Bafra'da, depremde hayatını kaybedenler için dua gecesi programı
YEREL HABERLER Bafra'da, depremde hayatını kaybedenler için dua ...
Samsun'da meslek liseleri depremzedelere seyyar tuvalet üretiyor
YEREL HABERLER Samsun'da meslek liseleri depremzedelere seyyar ...
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
YEREL HABERLER Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
Samsun İMO Başkanı: Hasar tespiti dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Samsun İMO Başkanı: Hasar tespiti dünyanın her ...
Samsun İMO Başkanı: Hasar tespiti dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor
YEREL HABERLER Samsun İMO Başkanı: Hasar tespiti dünyanın her ...
(Görüntülü) 6 YIL 9 AY HAPİSLE ARANAN FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 YIL 9 AY HAPİSLE ARANAN FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ...
Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
6 yıl 9 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl 9 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun´da silahlı kavgaya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun´da silahlı kavgaya 4 tutuklama
Depremde vefat edenler Çarşamba'da anılacak
YEREL HABERLER Depremde vefat edenler Çarşamba'da anılacak
Bafra'dan deprem bölgesine yakacak desteği
YEREL HABERLER Bafra'dan deprem bölgesine yakacak desteği
(Görüntülü)SAMSUN?DA SİLAH TİCARETİNE BİR TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAMSUN?DA SİLAH TİCARETİNE BİR TUTUKLAMA
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
KARADENİZBİRLİK afet bölgesine 22 ton ayçiçeği yağı gönderdi
YEREL HABERLER KARADENİZBİRLİK afet bölgesine 22 ton ayçiçeği yağı ...
Samsun'da silah ve uyuşturucu madde operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da silah ve uyuşturucu madde operasyonu
Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ...
Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter
YEREL HABERLER Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü ...
Enkazdan kendisini çıkaran itfaiye ekibini görüntülü arayarak teşekkür etti
YEREL HABERLER Enkazdan kendisini çıkaran itfaiye ekibini görüntülü ...
YEPAŞ depremzedelerden elektrik aboneliğinde güvence bedeli almayacak
YEREL HABERLER YEPAŞ depremzedelerden elektrik aboneliğinde güvence ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.