Terme Müftüsü Ergül'den Miraç Kandili mesajı

SAMSUN (AA) - Terme Müftüsü Ömer Ergül, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergül, mesajında, Türk ve İslam aleminin kandilini kutladı.



Miracın hayatın zorluk ve sıkıntıları karşısında sabır ve metanetle duran, iman ve istikametten taviz vermeyen müminlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının göstergesi olduğunu belirten Ergül, şunları kaydetti:



"Bu kutlu zamanın yıl dönümünde milletimizi derinden yaralayan bir afetin yürekler yakan acısını yaşamaktayız. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen, milyonlarca insanımızı tarifi imkansız acılara gark eden depremlerin ağır sonuçlarıyla mücadele içerisindeyiz. Bu büyük acının kor ateşiyle yüreklerimiz yansa da biliyoruz ki dünyevi her zorluk ve sıkıntıdan kurtuluşun yolu, Rabb'imizin kudretine ve inayetine sığınmaktan geçmektedir. Bu sebeple miraç gecesini bir vesile kılarak Rabb'imize olan imanımızı, Peygamberimize sadakatimizi daha da pekiştirmeliyiz. Dualarımızla, niyazımızla, maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında ve yardımında olma kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmenin gayreti içinde olmalıyız. Bu mübarek gecenin başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere milletimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.