Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yunus Emre Aydın (18) idaresindeki 55 B 0114 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Sedde Yolu'nda refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Aybek Varol (19), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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