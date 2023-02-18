Samsun'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DJN 327 plakalı otomobil, Balaç mevkisinde önündeki aracı sollamaya çalışırken iş makinesine arkadan çarptı.

Motor kısmından duman çıkan araçtan inen sürücü, daha sonra yere yığıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı, araç kamerasıyla kaydedildi.





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