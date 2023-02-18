Miraç Kandili Terme'de idrak edildi

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SAMSUN (AA) - Miraç Kandili, Terme'de özel program ve dualarla idrak edildi.

Terme Tarihi Cami'de Miraç Kandili özel programı düzenlendi.



Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kılıç, "Miraç Kandili özel programında yüz yılın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualarda buluştuk. Rabb'im bu mübarek gece hürmetine ülkemize ve milletimize sabır, güç ve kolaylık versin. Kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun inşallah." ifadesini kullandı.

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