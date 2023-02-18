Miraç Kandili Alaçam'da idrak edildi

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SAMSUN (AA) - Miraç Kandili, Samsun'un Alaçam ilçesinde de idrak edildi.



İlçedeki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Şadibey Camisi başta olmak üzere camilerde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, miraç gecesinin öneminden bahsedildi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen gecese yatsı namazından sonra cemaate hayırseverler tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi.





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