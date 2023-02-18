Havza'da Miraç Kandili idrak edildi

SAMSUN (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.



Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ve Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından tatlı ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı en özel günlerden olduğunu vurgulayarak, "Ramazanın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak son yüzyılın en şiddetli depremini yaşadık. Asrın felaketinden sonra daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bu hasarı da el ele, gönül gönüle vererek dayanışma ve kardeşlik ruhuyla atlatacağız. Rabb'im miraç hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul, bu zor günleri kolay atlatmamızı nasip etsin." dedi.







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