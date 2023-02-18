Depremde hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğunun cenazeleri Alaçam'da defnedildi

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğunun cenazeleri, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.



Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Selin Yavuz (26) ile çocukları Kumsal (4) ve Ada Atmaca'nın (2) cenazeleri, yakınları tarafından Alaçam ilçesine getirildi.

Cenazeler, Alaçam Sarılık Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Atmaca ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.





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