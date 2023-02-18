Samsun’dan deprem bölgesine yakacak odun yardım desteği

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Bafra ilçesinde kırsaldan toplanan yakacak odunlar, Kahramanmaraş'a gönderildi.

Samsun AFAD ile koordineli yardımları toplamaya devam eden İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, kırsal mahallelerden toplanan ve yakacak olarak kullanılacak odunlar iki kamyona yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.

Orman İşletme personeli, odunları balta ile keserek çuvallara doldurdu. İki kamyona yüklenen yaklaşık 60 ton odun, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine sevk edildi.





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