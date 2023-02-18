Samsun’dan deprem bölgesine yakacak odun yardım desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’dan deprem bölgesine yakacak odun yardım desteği

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Bafra ilçesinde kırsaldan toplanan yakacak odunlar, Kahramanmaraş'a gönderildi.

Samsun’dan deprem bölgesine yakacak odun yardım desteği

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Bafra ilçesinde kırsaldan toplanan yakacak odunlar, Kahramanmaraş'a gönderildi.

Samsun AFAD ile koordineli yardımları toplamaya devam eden İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, kırsal mahallelerden toplanan ve yakacak olarak kullanılacak odunlar iki kamyona yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.

Orman İşletme personeli, odunları balta ile keserek çuvallara doldurdu. İki kamyona yüklenen yaklaşık 60 ton odun, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da depremzedeler için yaşam ve tuvalet konteyneri üretiliyor
YEREL HABERLER Samsun'da depremzedeler için yaşam ve tuvalet ...
Yılport Samsunspor - 52 Orduspor FK: 5-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - 52 Orduspor FK: 5-0
Salıpazarı Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına Osma seçildi
YEREL HABERLER Salıpazarı Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet ...
Depremde ölen Selin öğretmen ile 2 kızı, toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen Selin öğretmen ile 2 kızı, toprağa ...
Samsun'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü kurtarılamadı 
YEREL HABERLER Samsun'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ...
(Görüntülü)&#039;TARIMI BEKLEYEN RİSKLER, DEPREMLE BİRLİKTE MAKSİMUMA ÇIKTI&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)'TARIMI BEKLEYEN RİSKLER, DEPREMLE ...
'Tarımı bekleyen riskler, depremle birlikte maksimuma çıktı'
YEREL HABERLER 'Tarımı bekleyen riskler, depremle birlikte maksimuma ...
Depremde hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğunun cenazeleri Alaçam'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğunun ...
(Görüntülü)SİMDER BAŞKANI YUNUS GÜNEY TEK ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİMDER BAŞKANI YUNUS GÜNEY TEK ÇÖZÜM ...
Havza'da Miraç Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Havza'da Miraç Kandili idrak edildi
Miraç Kandili Alaçam'da idrak edildi
YEREL HABERLER Miraç Kandili Alaçam'da idrak edildi
Miraç Kandili Terme'de idrak edildi
YEREL HABERLER Miraç Kandili Terme'de idrak edildi
Samsun'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü ...
Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 ...
Bafra’da Miraç Kandili dualarla anıldı
YEREL HABERLER Bafra’da Miraç Kandili dualarla anıldı
Samsunspor, Youssef Ait Bennasser'i transfer etti
YEREL HABERLER Samsunspor, Youssef Ait Bennasser'i transfer etti
Samsun'dan deprem bölgesine giden gönüllüler depremzedelere çocuklara moral verdi
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine giden gönüllüler ...
Samsunspor, Adanaspor´dan Bennasser´i transfer etti
YEREL HABERLER Samsunspor, Adanaspor´dan Bennasser´i transfer etti
Terme Müftüsü Ergül'den Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Terme Müftüsü Ergül'den Miraç Kandili mesajı
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Havza Belediye Başkanı Özdemir'den depremzedelere ...
Havza'ya gelen depremzede öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Havza'ya gelen depremzede öğrencilere eğitim desteği
Samsun'dan deprem bölgesine 600'e yakın sağlık personeli gitti
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine 600'e yakın sağlık ...
Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.