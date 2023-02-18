Salıpazarı Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına Osma seçildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Salıpazarı Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına yeniden Adem Osma getirildi.



Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda kooperatifin gelir gider ve bilançolarının oylanmasının ardından seçime geçildi.

Mevcut başkan Adem Osma'nın tek aday olarak katıldığı genel kurula 470 üyenin 205'i katıldı. Yapılan oylamada Osma, kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlığa seçildi.



Yönetim kurulunda ise Arslan Cenikli, Ferat Çelebi, İmdat Arslan ve Ferhat Arslan yer aldı.

Osma, kongreye gelen misafirlere ve kendisine destek veren üyeler ile yönetimine teşekkür etti.



Kongreye Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Aydın ile üyeler katıldı.

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