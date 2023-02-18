Samsun'da depremzedeler için yaşam ve tuvalet konteyneri üretiliyor

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir firma, depremzedeler için yaşam ve tuvalet konteynerleri yapmaya başladı.

Firma, depremin ilk günlerinde kendi imkanlarıyla bölgeye elinde bulunan birkaç yaşam konteynerini gönderdi. Samsun ve çevre iller ile yurt dışından iş insanlarından gelen taleple bu sayı, biri mutfak olmak üzere 22 konteynere ulaştı.

Yaklaşık 45 tuvalet konteynerinin imalatını sürdüren firma, daha sonra yeni yaşam konteynerleri üretecek.

Firmanın yetkilisi Semih Deniz, AA muhabirine, ilk etapta bölgeye gıda yardımı yaptıklarını, daha sonra konteyner gönderdiklerini söyledi.

Yurt dışından yabancı iş insanlarının talebi üzerine yaşam konteyneri imalatına başlayacaklarını belirten Deniz, şöyle konuştu:



"Bunları, Samsun'da depremzedeler için kurulacak konteyner kente koyacağız. Bunların hepsi, yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle yapıldı ve yapılıyor. Nakliyesini yapan tırcısı, malzeme aldığımız firmalar ve bizler kar amacı gütmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkece tek yürek olduk. İnşallah bu kötü günler dayanışma sayesinde geride kalacak."



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