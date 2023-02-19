Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, A.B'ye ait adreste yaptıkları aramada, hassas terazi, uyuşturucu madde içme aparatı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kenevir tohumu ele geçirdi.

Polis, A.B'yi gözaltına aldı.

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