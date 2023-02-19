Samsun'a gelen depremzede ailelere moral ziyareti

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kente gelen depremzede aileleri kaldıkları evler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlar ülke genelinde illerde misafir ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya illerinden getirilerek yurda yerleştirilen depremzedelerle tek tek sohbet eden Demir, gençlere ve çocuklara hediyeler verdi.

Ziyaret sırasında 8 yaşındaki Eren Eymen Kama ise Başkan Mustafa Demir’e sarılarak teşekkür etti. Malatya’dan gelen 5 kişilik Kama ailesinin en küçüğü olan 8 yaşındaki Eren Eymen’e Demir de ziyaret anısına oyuncak hediye etti.

KYK Turgut Özal Yurdu'nda depremzede aileleri ziyaret eden Demir, "Biz her zaman afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Maddi, manevi her açıdan yaralarını sarmak için varız. Bütün imkanlarımızla hem deprem bölgesinde hem de kentimize gelen depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle kısa sürede bu yaralar sarılacak." dedi.

- Terme



Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Ziyaret ettiği ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıç, depremzede çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için ilçeden yardım sevkiyatının devam ettiğini bildiren Kılıç,"Bölgemize gelen depremzede kardeşlerimiz var. Bizlere misafir oldular. Öncelikli olarak Termeli hemşehrilerimize ve sivil toplum kuruluşlarına da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar burada evlerini, sıcak yuvalarını depremzede kardeşlerimize açtılar. Şu an Terme'de yaklaşık 400 depremzede kardeşimizi barındırıyoruz. Biz de Terme Belediyesi olarak bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Fırsat buldukça depremzede kardeşlerimizi hanelerinde ziyaret ederek hem psikolojik hem maddi veya manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yakakent

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede vatandaşları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Buket Yıldız ve SYDV personeli ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sevil Dirlik Zaman ve sağlık ekipleri de ziyarette yer alarak depremzedelerle ilgilendi.









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