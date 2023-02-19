Samsun'daki sondaj yangını devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın devam ediyor.

Yaklaşık 25 gün önce Aslançayır Mahallesi kırsalında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerinin yer altı madenleri tespiti için sondaj yaptığı esnada yer altında sıkışan metan gazının yüzeye çıkarken alev alması sonucu yangın çıkmıştı.

Yapılan müdahale ile çevre güvenliği alınan bölgede devam eden yangının, metan gazı rezervinin bitmesi ile sona ereceği tahmin ediliyor.

Yangının çıktığı gün müdahalede bulunan 2 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.



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