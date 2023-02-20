Salıpazarı Ziraat Odası Başkanlığına Zafer Ersoy yeniden seçildi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, yapılan seçimde güven tazeledi.



Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Zafer Ersoy 44 delegeden oy kullanan 39 delegenin oyunu alarak yeniden Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı oldu.

Seçimin ardından konuşan Ersoy, kendisini seçen delegelere teşekkür etti.

Genç yönetimle çalışmalarını daha dinamik olarak sürdüreceğini ifade eden Ersoy, "Bu zamana kadar her zaman çiftçinin arkasında ve yol gösterici olduk. Bize olan güveninizi boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız." dedi.

Yönetim Kurulu Davut Çobanoğlu, Murat Yarar, Hüsnü Erduğan, Şenol Deniz, Sami Akbaş ve Ali Şahin'den oluştu.





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