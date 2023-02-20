Alaçam ilçesinde 142 depremzede misafir ediliyor

Hasar tespiti yapılmamış veya hatalı çıkmış binalara nasıl itiraz edilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden mağdur olan 142 kişi Alaçam ilçesinde misafir ediliyor.



İlçede belirlenen otuz eve yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları Kaymakamlık koordinesinde ilgili kurumlar ve hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Depremzedelerin planlanan süre boyunca ilçede kalacakları, ihtiyaçlarının da karşılanmaya devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.