KAVSİYAD yönetiminden deprem bölgesine ziyaret

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SAMSUN (AA) - Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) yöneticileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ziyaret etti.



KAVSİYAD, su, demir kesme makinesi, çekiç ve murç bulunan 2 yardım tırını afet bölgesine gönderdikten sonra Dernek Başkanı Serdar Yerişkin, Başkan Yardımcısı Ahmet Akça ve yönetimi ihtiyaçları belirlemek üzere deprem bölgesini ziyaret etti.

Malatya merkez, Doğanşehir, Kapıdere, Erkenek, Adıyaman merkez, Gölbaşı, Kahta, Gerger, Kahramanmaraş merkez, Pazarcık, Elbistan, Afşin'i ziyaret eden ekip, 5 gün incelemelerde bulundu.



Serdar Yerişkin, "Deprem bölgesinde yaptığımız ihtiyaç belirlemeye yönelik gezide çocuklar ve vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde duygulu anlar yaşadık. Özellikle çocukların oyuncak, hikaye kitapları istemeleri karşısında göz yaşlarımızı dahi gizleyemedik. Bu kapsamda, 750 Kur'an-ı Kerim, 500 dini kitap, 1000 adet çocuk hikaye ve eğitim yardımcı kitapları, 1500 oyuncak, ısıtıcı, çocuk maması, değişik gıda malzemeleri, çocuklara cips, meyve suyu çikolata gibi malzemeleri dağıttık." dedi.

KAVSİYAD Başkanı Yerişkin, deprem bölgesine yardım göndermeye devam edeceklerini kaydetti.

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