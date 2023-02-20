Bafra'da Yoğun Bakım Sertifikasyon Eğitimi başladı

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SAMSUN ( AA) - Bafra ilçesinde Yoğun Bakım Sertifikasyon Eğitimi başladı.



Bafra Devlet Hastanesi'nde başlayan eğitimde, Samsun ilçeleri ve Sinop ilçelerinden katılım sağlayan kursiyerlere 30 gün boyunca, 15 gün teorik eğitim, 15 gün uygulamalı eğitim verilecek.



İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, yoğun bakım hemşireleri sertifikasyon eğitimine 9 kursiyerin katıldığını, Karadeniz bölgesinde eğitimlere Bafra ilçesinden başlandığını söyledi.



Oruç, Bafra Devlet Hastanesi'nin tam teşekküllü, bölgeye hizmet eden bir hastane olduğunu belirterek, "Tüm branşlarımızda hastanemiz hizmet vermektedir. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastanemizin çalışmalarını nitelikli hale getirme, her türlü desteği sağlamakla mükellefiz." dedi.

Eğitimlerin devam edeceğini aktaran Oruç, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili olarak şunları aktardı:

"Arkadaşlarımız ilk dakikadan itibaren, hızlı bir şekilde organize olarak çeşitli bölgelere gittiler, Bafra Devlet Hastanesi'nden de Adıyaman'a gidildi. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tüm sağlık hizmetlerini biz sürdürdük. Şu anda üçüncü ekibimiz Adıyaman'a gitti. Depremin yaşandığı bölgede geçen hafta 600 personel sayımız, bu hafta 700'ün üzerine çıktı. Başta Adıyaman olmak üzere, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Osmaniye illerine hizmetlerimizi götürdük."



Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alaiddin Domaç ise "Burada 9 arkadaşımız kursa başlayacaklar, daha sonrasında bu sayı artacak. Burada verilecek olan eğitimlerde bilgilerimiz tazelenecek. Hastane çalışanlarından gelen istekler üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.





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