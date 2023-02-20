SASKİ'nin afetzedelerden abone ücreti almayacağını duyuruldu

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ) kente gelen depremzedelerden su aboneliği ücreti almayacağını duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgelerine giden SASKİ ekiplerinin, zarar gören içme suyu şebekelerini onararak su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, SASKİ'nin kente gelen afetzedelerden içme suyu aboneliğinde hiçbir ücret almayacağı, bugüne kadar 69 afetzedenin abonelik işlemlerinden yararlandığı bildirildi.

Afetzedelerin ücret ödememeleri için kuruma "Afetzede Beyan Belgesi" veya "Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi" ile müracaat etmelerinin gerektiği aktarılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerin, e-Devlet sistemi üzerinden alınabileceğine işaret edildi.



SASKİ ekiplerinin deprem bölgesinde elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarını jeneratörler yardımıyla devreye aldığı belirtilen açıklamada, kanalizasyon hatlarını yenilediği, çalışmalarla birlikte Elbistan ve bağlı yerleşim bölgelerine temiz içme suyu verilmeye başlandığı, kanalizasyon sorununun da çözülmekte olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan da içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini yeniliyoruz. Afetzede vatandaşlarımız kentimize geliyor. Bu sebeple SASKİ Genel Müdürlüğümüz afeti yaşayan vatandaşlarımızdan abonelik devir işlemlerinden ücret almayacak. Onlara her türlü imkanımızla destek olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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