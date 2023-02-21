Samsun'un Yakakent ilçesinde heyelan etkili oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan toprak kayması mahalle yolunda hasara yol açtı.

İlçede etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından Küplüağzı Mahallesi yolunda heyelan etkili oldu. Yolda oluşan büyük yarıklar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve Küplüağzı Mahalle Muhtarı Senai Danacı, heyelan alanında incelemelere bulundu.

Belediyenin fen işlerine ekipleri, toprak kayması nedeniyle zarar gören yolu araç trafiğine açabilmek için çalışmalara başladı.





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