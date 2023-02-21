Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istidam edilen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri tamamlandı.

Havza Belediyesindeki kadrolu işçilerle Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istidam edilen işçileri kapsayan iki ayrı toplu iş sözleşmesi, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında imzalandı.

Özdemir, işçilerin sözleşmeden alacakları her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayarak, "İşçi kardeşlerimiz yaz kış, gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyor. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Uzun da işçiler adına güzel bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirerek, "Bu süreçte iyi niyetli yaklaşım sergileyen ve her zaman emek veren işçisinin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e sendikam ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ederim. Önce insan, önce emek düsturu ile hareket ettiğimiz sözleşmede sahalarda olan işçi kardeşlerimizi mutlu eden bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Şimdi özverili çalışmalarımızla bunun karşılığını vereceğiz. Bir yılı kapsayan sözleşmemiz üyelerimiz, sendikamız ve belediyemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Sözleşme ile kadrolu işçilerin en düşük ücreti 18 bin 250 lira, Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istidam edilen işçilerin de 12 bin 825 lira oldu.



İmza törenine Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Boyracı, Havza Yirmibeş Mayıs AŞ Müdürü Hüdai Baltacı, Havza Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Mücahit Dağdelen ile sendika temsilcileri katıldı.





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