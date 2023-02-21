TDED'den depremzedelere yaşam malzemesi desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED), tüm şubelerde toplanan yardımları afet bölgelerine gönderdiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, TDED'den 80 kişilik gönüllü ekibin deprem bölgesine gittiği belirtildi.



Açıklamada, Türkiye genelinde dernek vasıtasıyla toplanan 2 yardım çadırı, 60 konteyner, 63 ısıtıcı, 72 yatak, 415 battaniye, 5 bin 645 giyim ve ayakkabı kolisi, 1050 kilogram kuru gıda, 507 koli su, 63 koli bebek maması, 1 sağlık görevlisi, 11 koli sağlık malzemesi, 256 koli hijyen malzemesi, 118 koli çocuk bezi ve bin adet ekmeğin 31 tırla afet bölgelerine gönderildiği aktarıldı.

Dernek tarafından, bağışçıların nakdi yardımlarının AFAD ve Kızılay'a yönlendirildiği vurgulanan açıklamada, TDED'e gelen nakdi yardımların ise AFAD hesabına aktarıldığı bildirildi.

Derneğin AFAD'la, Kızılay'la, valiliklerle, belediyelerle ve kaymakamlıklarla sürekli işbirliğinde ve iletişimde olduğuna işaret edilen açıklamada, TDED'in ayni ve nakdi yardımlara devam ettiği kaydedildi.

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