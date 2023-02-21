Kargoyla gönderilen ayakkabılara gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde, kargoyla gönderilen spor ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, dün kargo firmasına gelen şüpheli E.A'yı ayakkabı kutularını teslim alacağı sırada yakalamıştı. Kutularda yapılan incelemede iki çift spor ayakkabının taban kısımlarına zulalanmış 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.