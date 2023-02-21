Çarşamba'da 197 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden Samsun'un Çarşamba ilçesine gelen 197 öğrencinin ders başı yaptığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, 11 ilde etkili olan deprem sonrasında okullarda eğitim öğretimin 20 Şubat'ta tekrar başladığını söyledi.



Deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede öğrenciler olduğunu belirten Özdemir, "Öğrencilerimizin nakil işlemlerini hızlı şekilde tamamlayarak okullarımıza kayıtlarını yaptık. 25'i okul öncesi, 50'si ilkokul, 52'si ortaokul, 70'i lise olmak üzere toplam 197 öğrencimiz ilçemizdeki okullarımızda eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Öğrencilerimizin kaldıkları yerlerdeki en yakın okullarımıza kayıtlarını yapmaya özen gösterdik." dedi.

Öğrencilere kırtasiye yardımında da bulunduklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kitap, defter, kırtasiye ihtiyacına Milli Eğitim Müdürlüğü olarak destek sağladık. Bunun yanı sıra okullarımızda görevli rehber öğretmenlerimizi de görevlendirdik, öğrencilerimizin aileleriyle görüşerek psikolojik destek veriyorlar. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu günleri birlik beraberlik içerisinde aşacağız."







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