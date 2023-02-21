Samsun'dan kısa kısa

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Kavak Müftüsü Yakup Belen, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ilçelerinden 500 bin lira toplandığını bildirdi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından düzenlenen yardım kampanyasına ilçelerinden yoğun katılım olduğunu söyledi.

İlçe genelinden yardım yapan vatandaşlara teşekkür eden Belen, "Gün birlik, beraberlik ve yardımlaşma günü. Tüm imkanlarımızı kullanmamız gerekir. Bu, bizim insani görevimizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, "Türkiye için iyilik vakti, geçmiş olsun Türkiye" sloganıyla düzenlenen kampanya ile 360 bin lira toplandığını bildiren Belen, din görevlilerinin de 140 bin lira bağışıyla toplam 500 bin lirayı ilgili yardım hesabına aktardıklarını kaydetti.





- Bafra ilçesinde çalıntı motosikleti gece bekçileri buldu

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet, gece bekçilerinde bulunarak sahibine verildi.



Hacınabi Mahallesi Nuri İbrahim Caddesi'nde devriye gezen gece bekçileri, park halinde plakasız motosiklet gördü.

Ekipler, şüphelendikleri motosikletin şasi numarası sorgusunda çalıntı olduğu belirledi. Çalıntı ihbarının 30 Ocak'ta yapıldığını belirleyen ekipler, motosikleti sahibi Murat Turan'a teslim etti.

Polis, motosikleti çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





- Gönüllü kursiyerler depremzedeler için çalışıyor

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kıyafet dikti.

Deprem nedeniyle ara verilen Esentepe Mahallesi Mutlukent Sitesi'ndeki giyim kursunda gönüllü olarak bir araya gelen usta öğretici Emine Zengin ile kursiyerler, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet dikmeye başladı.

Yaklaşık 20 kursiyerin hazırladığı giyim eşyaları, Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya'nın desteğiyle depremzedelere ulaştırıldı. İkinci kez destekte bulunmak isteyen gönüllü kursiyerler, kıyafet dikimine devam ediyor.





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