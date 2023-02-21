Cezaevinden yeni çıkan 2 şüpheli "hırsızlık" suçundan tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 1'i kadın 2 şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde iki inşaattan bakır elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler G.E. (32) ile kız arkadaşı B.Ç'yi (27) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin aynı suçtan aldıkları cezayı tamamlayarak bir süre önce cezaevinden tahliye edildikleri öğrenildi.



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