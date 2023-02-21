Samsun'dan deprem bölgesine 120 ton hijyen malzemesi gönderilecek

SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla, Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümünde üretilen 120 ton temizlik ve hijyen ürünü deprem bölgesine gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesi için yaptığı sipariş üzerine, "Fabrika gibi okul" olarak nitelenen, başta devlet kurumlarına olmak üzere "Ata Kimya" markasıyla temizlik malzemesi üretimi yapılan okulda, yoğun bir mesai başladı.

Okul Müdürü Melek Çelebi, AA muhabirine, siparişin 8 tonluk ilk bölümünün tırla bugün deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.

Çelebi, "Okulumuzda günlük 30 ton üretim kapasitesine sahibiz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin yoğun mesaisiyle 6 tır 120 tonluk temizlik ürününü 15 gün içinde tamamlayarak Kilis'e göndereceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da bu zor zamanları birlik içinde aşacaklarını vurgulayarak, "Yıllık önemli bir üretim hacmi bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuz bölgenin ihtiyacı olan temizlik ürünlerini üretecek. Bu ihtiyaca en kısa sürede cevap vermek için okulumuz bünyesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz seferber oldu." diye konuştu.

Kentteki meslek liselerinde sobadan seyyar tuvalete önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Ağar, yaraların sarılmasında meslek liselerinin üzerine düşen görevi zor zamanlarda en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.