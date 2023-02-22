Bafra Belediyesi Elbistan'da aşevi kurdu

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi, deprem bölgesi Elbistan'da kurduğu aşevi çadırında her gün depremzedelere sıcak yemek çıkarıyor.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye Aşevinde görevli dört personelle kurulan aşevi çadırında günlük üç öğünde bin kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Her alanda depremzedelerimizin yanındayız. Bölgede zor şartlarda yaşam savaşı veren kardeşlerimizin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için aşevi çadırlarımızı bölgeye sevk ederek günlük 3 öğün olmak üzere bin kişilik sıcak yemek ikram ediyoruz." dedi.

Temizlik İşleri personelinin de deprem bölgesinde olduğunu belirten Kılıç, "Depremin yıkıcı, sarsıcı etkilerinden bir an önce kurtulmak için birbirimize sımsıkı sarılıp destek olarak kurtulmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.





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