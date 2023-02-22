Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.



Salıpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerindeki depremzedelere gönderilmek üzere gıda ve hijyen malzemesi yardım kampanyası başlatıldı.

Salıpazarı Kaymakamlığından yapılan açıklama, merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda, temizlik ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, yardım yapmak isteyenlerin SYDV ve Belediye Başkanlığına müracaat edebilecekleri kaydedildi.







- Alaçam HEM'den deprem bölgesine uyku tulumu

Depremde zarar görenlere Alaçam'dan da yardım çalışmaları devam ediyor.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) usta öğreticilerinin katkılarıyla makine başına geçen kursiyerler, deprem bölgesindeki depremzedeler için uyku tulumu dikiyor.



Yapılacak uyku tulumları deprem bölgesine gönderilecek.





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