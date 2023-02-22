Samsun'da 7 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kalkancı Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Ekipler, burada yaptıkları aramada 7 bin 200 doldurulmuş makaron ile 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli K.S. hakkında adli işlem yapıldı.

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