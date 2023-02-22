Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde oturan 11 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Babasıyla Terme İlçe Müftülüğüne gelen ortaokul beşinci sınıf öğrencisi Haktan Başkurt, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 470 lirayı depremzedelere ulaştırılması için İlçe Müftüsü Ömer Ergül'e teslim etti.

Başkurt, depremin ardından yetim kalan, soğukta üşüyen çocukları görünce üzüldüğünü belirterek, "Kumbaramdaki parayı kardeşlerimize bağışlamak istedim. Bunu kalbimden geldiği için yapıyorum." dedi.

Ergül de Başkurt'a örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, bağışların AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

İnsanların kendi ihtiyaçları için biriktirdiği parayı depremden etkilenenlerle paylaştıklarını gördüklerini dile getiren Ergül, "Bu yardımlar oradaki evlatlarımızın ihtiyaçları için harcanacaktır. Ailelerimize, öğrencimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve bütün insanlığı afetlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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