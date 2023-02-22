Tekgıda-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığına Başkeser seçildi

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SAMSUN (AA) - Tekgıda-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığına Ali Başkeser getirildi.

19 Mayıs ilçesinde bulunan sigara fabrikasında yapılan seçimde başkanlığa mevcut başkan Cafer Erkoç ile Ali Başkeser adaylığını koydu.

Yapılan seçimde oy kullanan 548 kişiden 278'inin oyunu alan Başkeser, Tekgıda-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığına seçildi.



Erkoç'un 264 oyda kaldığı seçimde 6 oy da geçersiz sayıldı.





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