Depremde ahırı hasar gören üreticilere hayvan çadırı ve yem desteği

SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üreticilere, hayvan çadırı ve yem desteği veriliyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketinden sonra, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yaraların sarılması için destek çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda deprem felaketi yaşanan 11 ilde, ahırı zarar gören afetzedelere hayvan çadırı ve yem dağıtımı yapıldığına işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:



"Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatlarıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan hayvan yemi temini çalışmaları doğrultusunda İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçe müdürlüklerimizle birlikte bugüne kadar, Kahramanmaraş'a 3 tır, Malatya'ya 2 tır, Adıyaman'a 1 tır olmak üzere toplamda 129 ton hayvan yemi gönderilmiştir. Ayrıca Adıyaman'a 3 tır, Hatay'a 1 tır, Kahramanmaraş'a 1 tır olmak üzere toplamda 73 ton mısır silajı gönderilmiştir."

Sağlam, bunlara ek olarak 30,3 ton hayvan yemi , 35 ton mısır silajı, yaklaşık 12 bin metrekare çadır temini gerçekleştirildiğini ve en kısa sürede deprem bölgesine gönderileceğine işaret ederek, "Depremin ilk gününden bu yana bölgedeki vatandaşlarımızın acısını derinden hissetmekle birlikte, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek adına il ve ilçe müdürlüğümüz ile beraber pek çok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Sağlam, "Gönüllü personelimizi bölgeye göndererek, kişisel bağışlarımızı toplayıp yardım tırları hazırlayarak, çiftçimize yem ve çadır göndererek destek olmaya çalışmaktayız. Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı kendimize bir vatan borcu biliyor ve bir daha böyle büyük acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.