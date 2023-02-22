Samsun'da depremzedeler için moral etkinlikleri düzenleniyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten Samsun'a gelen depremzedelere psikolojik destek vermek için moral etkinlikleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Deprem bölgesinden Samsun'a çok sayıda depremzede geldiği belirtilen açıklamada, depremzede aileler için Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali, Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde haftanın 3 günü moral etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, depremzedeleri en güzel şekilde ağırlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hedefimiz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve onları bu geçiş sürecinde yaşadıkları o psikolojik tramvayı azaltıcı altyapılar sunmak. Bu bağlamda tesisimizi tamamen bu ailelerimize açtık. Burada hem kurslar alıyorlar hem de çocuklar için bir oyun alanı olarak kullanıyorlar. Hem de birbirleriyle sohbet ederek sosyalleşme ortamı oluşuyor."

Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığında görevli Psikolog Asena Begüm Zengin ise ailelere psikolojik açıdan yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, birlik ve beraberliğin iyileşmeyi daha hızlı sağladığına inandıklarını vurguladı.

Depremzede Sabire Saka ise "Bizi yalnız hissettirmediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın depremle ilgili söylemlerden uzaklaşması için bu tür etkinliklere çok ihtiyacımız var. Başka türlü normalleşebilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.







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