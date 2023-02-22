Bafra'da deprem bölgesi için uyku tulumu dikiliyor

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'nde deprem bölgesi için uyku tulumu üretiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Bafra’da başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Samsun Valiliği koordinatörlüğünde yapılan çalışmada, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu uyku tulumları İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'nde dikilerek bölgeye gönderilmek üzere paketlendi.

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kandazoğlu, "Samsun Valiliğinin koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine AFAD aracılığıyla kış uygu tulumu ürettik. İstenildiğinde atkı ve bere üretimi de yapıyoruz. Talep oldukça üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca kendi markamız olan Güçlü Metal adı altında 30 tane ürettiğimiz ayaklı dezenfektan standını gönderdik." dedi.

Kandazoğlu, kendilerini destekleyen ve katkı veren Samsun Valiliğine, Bafra Kaymakamlığına, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğüne, çalışan personele ve öğrencilere teşekkür etti.

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Moda Teknolojisi Öğretmeni Emine Hatun Kurt ise, "Ülkemizde yaşanan felaket dolayısıyla biz de İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi olarak, öğretmen ve öğrencileri olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Samsun Valiliğinin koordinesinde AFAD bölgesinde ihtiyaç olan uyku tulumlarının okulumuzda üretimini gerçekleştirdik. Depremde vefat edenlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." diye konuştu.

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