Samsun'da iki kardeş saat almak için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan iki kardeş, akıllı saat almak için biriktirdikleri parayı "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.



Annesi ve babası ile Terme İlçe Müftülüğüne gelen dördüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Zeynep Eslem ile ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Abdülkadir Akçiçek, biriktirdikleri 2 bin 630 lirayı depremzedelere ulaştırılması için İlçe Müftüsü Ömer Ergül'e teslim etti.

Zeynep Eslem Akçiçek, kumbarasındaki 1365 lirasını depremden etkilenenlere bağışladığını belirterek, "Paramı akıllı saat için biriktirmiştim. Oradaki arkadaşlarıma Allah rızası için bağışladım." dedi.



Abdülkadir Akçiçek de 1265 lirasını bağışladığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ergül ise Akçiçek kardeşlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Bağışlar AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak. Minik evlatlarımıza kardeşlerini düşündükleri için teşekkür ediyoruz. Rabb'im sizlere verdiklerinizden daha çoğunu versin. Rabb'im ülkemizi ve bütün insanlığı böyle felaketlerden korusun." diye konuştu.



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