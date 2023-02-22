Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak'ta H.K. idaresindeki 55 RN 766 plakalı otomobil, ters istikametten gelerek Derya Sokak'a dönüş yapmak isteyen C.K'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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