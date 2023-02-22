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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Kavak İlçe Başkanı Gadiş Kaymakam Atar'ı ziyaret etti

AA

MHP Kavak İlçe Başkanı Gadiş Kaymakam Atar'ı ziyaret etti

SAMUN (AA) - MHP Kavak İlçe Başkanı Avni Gadiş ve Yönetim Kurulu Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

MHP Merkez İlçe Başkanlığına Cahit Kamber'in istifa etmesiyle ataması gerçekleştirilen Gadiş, ziyaretinde Kaymakam Atar'a ilçede yapacağı çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Kendisinin de uzun zamandır Kavak İlçe Nüfus Müdürlüğünde görev yaptığını, ilçenin sorunlarını yakından bildiğini ifade etti.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Atar, MHP Kavak İlçe Başkanı Avni Gadiş ve yönetimine teşekkür etti.

Kaymakam Atar, ilçe ve vatandaşların faydasına yapılacak tüm çalışmalarda Kaymakamlık olarak destek vereceğini kaydetti.

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