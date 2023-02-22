Terme HEM'de depremzedeler için uyku tulumu dikiliyor

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SAMSUN (AA) - Terme Halk Eğitimi Merkezindeki (HEM) usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için uyku tulumu yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için ilçede başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.



Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde depremzedeler için Terme HEM'de görev yapan usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler, depremzedeler için kışlık giysi dikiminin ardından uyku tulumu yapıyor.

Terme HEM Müdür Yardımcısı Eşref Tahir Mazlum, gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından ilk etapta 37 uyku tulumu dikildiğini belirterek, "Ayrıca diğer kurslarımızdan yardımsever vatandaşlarımızın ve kursiyerlerimizin tamamı ile kışlık ürünler dikilerek kaymakamlık ve belediyeye teslim edildi." dedi.



Terme HEM'de görev yapan giyim ve teknoloji öğretmeni Aynur Uğurlu da depremzedeleri biraz olsun sıcak tutabilmek adına çalıştıklarını vurgulayarak, "Terme'de bu işi az çok bilen el vermek, yardım etmek istiyor. Kurumumuz onlara kapılarını açtı. Herkes gönüllülük esasıyla burada. Mesai mefhumuna dikkat etmeden çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Usta öğretici Sevcan Duran ise ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Termal tulum diktik depremzedelere, dikmeye de devam edeceğiz. Bir nebzede olsun yaralarını sarmak için buradayız." ifadesini kullandı.





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