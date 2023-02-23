Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Merkez İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 474 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, 4 gram kokain, uyuşturucu öğütme ve uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. ve Ü.Ö. jandarmaya götürüldü.​​​​​​​



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