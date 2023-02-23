Havza Kaymakam Vekili Nayman'dan depremzede ailelere ziyaret

SAMSUN (AA) - Asarcık Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Fatma Gül Nayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havza'ya gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Nayman, Havza Öğretmenevi ile bir otel ve evde kalan depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Depremzede ailelere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Nayman, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakamlık ve belediye ile kurumlar tarafından yardım faaliyetlerine devam edildiğini anlatan Nayman, "İlk günden bu yana Havza'da ilgili kurumlarımızın koordinesinde yardım faaliyetlerimize aralıksız devam edilmekte. Önceliğimiz ilçeye gelen ailelerimizin barınmalarına yardımcı olmak." dedi.

Güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahip olduklarını vurgulayan Nayman, şunları kaydetti:



"Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. İlçemizde yaklaşık 100 aileden 414 depremzede misafir edilmekte. Devletimiz tarafından hayata geçirilen ve geçirilecek projeler ve uygulamalar ile depremzede ailelerimizin rahat etmeleri için çaba göstermekteyiz. Depremzede ailelerimizin okul çağındaki çocuklarımızın eğitimlerine devam etmeleri önemli bir konu. Birçok çocuğumuzun okul nakilleri yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. İlk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum."



Ziyaretlerde Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ve Havza Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan da bulundu.





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