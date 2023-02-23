19 Mayıs Belediyesi, deprem bölgesi Elbistan'a yardımlarını sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.
19 Mayıs Belediyesi ve Kaymakamlığının başlattığı yardım kampanyası kapsamında kıyafet, gıda ve ısıtıcıların yer aldığı yardım tırları deprem bölgesine gönderilirken, bir yandan da Elbistan ilçesinde 19 Mayıs Belediyesi tarafından destekte bulunuluyor.
19 Mayıs Belediyesi ekipleri, Elbistan ilçesinde çöp toplama ve temizlik hizmetlerinde görevlendirildi. 6 kişilik ekip, Pınarbaşı ve Çiçek köyü bölgesinde genel temizlik ve çöp konteynerlerinin toplanması hizmetlerini gerçekleştiriyor.
Elbistan Belediyesi temizlik görevlileriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyor.