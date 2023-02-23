Kaymakam Zaman'dan deprem bölgesinden gelen ailelere ziyaret

SAMSUN (AA) - Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen aileleri ziyaret etti.



Depremden sonra Alaçam'a gelen depremzedelere kaldıkları evlerinde ziyarette bulunan Zaman, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Depremzedelerle sohbet eden Zaman, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.



Her zaman yanlarında olduklarını belirten Zaman, "Devlet millet el ele vererek hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Kaymakamlık olarak, Türkiye olarak hep birlikte tek yürek olduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda her şeyi yapmaya hazırız." dedi.





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