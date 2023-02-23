Çarşamba'da elektrik akımına kapılan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Sanayi Sitesi'ndeki bir inşaata beton götüren beton mikserinin sürücüsü D.P, aracın elektrik kablolarına değmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan D.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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