Kavak Müftülüğü bilgilendirme ve istişare toplantısı yaptı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami ve mescitlerin genel durumu ile deprem bölgesi için yapılan ve daha geniş kapsamlı yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş ve istişareler yapıldı.

Afet Koordinatörü ve Müftülük Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İlhan Özkan tarafından din görevlilerine yönelik afet farkındalık eğitimleri kapsamında sunum gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirilme yapılması ve sorularının yanıtlanması ile devam eden toplantı, Merkez Yeni Mahalle Yeni Cami İmam Hatibi iken emekliye ayrılan Salih Demiroğlu'na plaket verilmesinin ardından sona erdi.

İlçe Müftüsü Yakup Belen başkanlığında yapılan toplantıya, Müftülük Şube Müdürü Halil Ede, mahalle ve köylerde görev yapan din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

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