Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timi, Helvacalı Mahallesi'nde belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 230 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.





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